7. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin Finalistleri, Jürisi ve Programı Belli Oldu

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi’nin desteğiyle, Doç. Dr. Murat Sezgin’in başkanlığı ve Dr. Onur Keşaplı’nın yönetmenliğinde, Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından bu yıl çevrimiçi olarak 12 – 20 Aralık tarihlerinde 7. kez düzenlenecek olan Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nin finalistleri, jürisi ve programı belli oldu. 4’ü Dünya, 10’u Asya, 30’u Türkiye prömiyeri olmak üzere 44 filmin ilk gösterimini yapacak festivalde toplam 131 film, www.usakfilmfest.com adresinde izleyicilerle buluşacak. Dersleri, atölyeler, söyleşiler, sergi ve konserlerle pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Basın Bülteni

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