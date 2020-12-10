3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başlıyor

Türkçe’nin ve Türk Şiirinin kurucusu Yunus Emre anısına, bu yıl 3.sü düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından, film sanatına ve kültür hayatımıza katkısı yüksek olan kısa filmleri ülke seyircisiyle buluşturan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 11 Aralık’ta başlıyor. 11 – 13 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan festival kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak 47 kısa film ve 3 uzun metraj film çevrimiçi gösterilecek. Birçok kamu ve özel kuruluşun katkıları ile düzenlenen, festivalde sinemasever izleyiciler www.dostlukfilmfestivali.com web sitesine üye olarak Türkiye’nin her yerinden filmleri ücretsiz olarak izleyebilecek.

Basın Bülteni

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