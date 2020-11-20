Kırmızı Halı, 21 Kasım Cumartesi 17:15’te Yayında

Kırmızı Halı’da, vizyondaki filmler, oyuncularla yapılan röportajlar ve setten kamera arkası görüntülerle eğlenceli dakikalar sinemaseverlerle paylaşılıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize, Oscar yolunda. Bu yıl 30. kez sahiplerini bulacak olan Gotham ödüllerinde adaylar açıklandı. Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında sinema salonları yıl sonuna kadar kapatıldı. Bir Kırmızı Halı klasiği haline gelen Evde Sinema köşesinde bu hafta sinema eleştirmeni Fırat Sayıcı evde izlediği en iyi 5 filmi sıraladı. Bir çok renkli görüntünün yer aldığı Kırmızı Halı Programı Cumartesi günü saat 17:15’te 24 TV’de.