Ahmet Uz’u Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Uz, 08 Kasım 2020 Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak sanat yaşamına atılan Uz, Devlet Tiyatrosu’nda görev yaptı. Sinema filmleri ve TV dizilerinde oynayan Uz’un seslendirme konusunda da birçok çalışması bulunuyor. Rol aldığı sinema filmleri arasında 120, Peri Tozu, İncir Reçeli 2, Yitik Kuşlar gibi filmler bulunan Ahmet Uz’un cenazesi 09 Kasım 2020 Pazartesi günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.