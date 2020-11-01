İstanbul Golden Film Festival

İstanbul’da sonbaharı kültür ve sanatla dolu dolu geçireceğimiz, dünyanın dört bir yanından gelen sanatseveri biraraya getirecek olan İstanbul Golden Film Festivali, 10 – 15 Kasım 2020 tarihleri arasında film gösterimleri ve bir çok etkinlikleriyle başlıyor. İstanbul’un tarihi atmosferini ve kültürünü harmanlayan festivalde, bir çok yönetmenin kısa filmleri ve belgesellerinin gösterimi yapılacak. Yurt dışından ve yurt içinden katılan önemli sanatçılarla söyleşi dizisi gerçekleştirilecek. Festival programında aynı zamanda; film festivali ödülü, canlı müzik performansları, üniversite öğrencileri ile atölye çalışmaları ve yurt dışından gelen jüri üyeleri ve katılımcılar için etkinlikler yer alıyor.

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