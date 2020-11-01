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8. Boğaziçi Film Festivali’nde Altın Yunus’lar Sahiplerini Buldu

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Bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 8. Boğaziçi Film Festivali, Feriye’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Törende Ferit Karol’un yönettiği Kumbara, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film seçilerek 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazandı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise Svetla Tsotsorkova’nın Kız Kardeş (Sister) filmi En İyi Film seçildı; Bosphorus Film Lab’ın destek vereceği projeler açıklandı.

Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: Kumbara (Ferit Karol)
En İyi Yönetmen Ödülü: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gülçin Kültür Şahin (Kumbara)
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Murat Kılıç (Kumbara)
En İyi Senaryo Ödülü: Ferit Karol (Kumbara)
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)
En İyi Kurgu Ödülü: Fırat Terzioğlu (Gelincik)
Jüri Özel Ödülü: Mavzer (Fatih Özcan)
FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: Enes Erbay (Mavzer)
FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Fatih Özcan (Mavzer)

Uluslarararası Uzun Metraj Film Yarışması

En iyi Uzun Metraj Film Ödülü: Kız Kardeş (Sister / Svea Tsotsorkova)
En İyi Yönetmen Ödülü: Chiara Bellosi (Adliye – Ordinary Justice)
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Monika Naydenova (Kız Kardeş – Sister)
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Asen Blatechky (Kız Kardeş – Sister)
Jüri Özel Ödülü: Kodokushi (Ensar Altay)

Ulusal ve Uluslararası Kısa Kurmaca ve Belgesel Yarışması

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü: Tapınak (Murat Uğurlu)
En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)
En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülü: İyi Geceler (Good Night / Anthony Nti)
En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Ödülü: Altın Düğmeler (The Golden Buttons / Alex Evstigneev)
Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: Nehrin Sessizliği (The Silence of the River / Francesca Canepa)
İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Büyük İstanbul Depresyonu (Zeynep Dilan Süren)

Ali Aydın – Müge Büyüktalaş

Banu Sıvacı

Bilal Petek

Cihan Sağlam – Banu Sıvacı – Murat Tolga Şen

Cihan Sağlam – Murat Tolga Şen

Cüneyt Karakuş

Ecem Uzun

Elif Bereketli

Emrah Kılıç

Enes Erbay

Ensar Altay

Erdem Tepegöz

Fatih Özcan

Gülçin Kültür Şahin

İpek Türktan Kaynak

Malaz Usta

Murat Kılıç

Murat Uğurlu

Nazif Tunç

Nefes Polat – Selcen Ergun

Ramin Matin

Senem Bay

Taner Tokgöz – İpek Türktan Kaynak – Ramin Matin – Ecem Uzun – Tarık Tufan

Tarık Tufan

Vuslat Saraçoğlu

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