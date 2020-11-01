8. Boğaziçi Film Festivali’nde Altın Yunus’lar Sahiplerini Buldu

Bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 8. Boğaziçi Film Festivali, Feriye’de düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Törende Ferit Karol’un yönettiği Kumbara, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film seçilerek 100.000 TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazandı. Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise Svetla Tsotsorkova’nın Kız Kardeş (Sister) filmi En İyi Film seçildı; Bosphorus Film Lab’ın destek vereceği projeler açıklandı.

Basın Bülteni

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Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: Kumbara (Ferit Karol)

En İyi Yönetmen Ödülü: Erdem Tepegöz (Gölgeler İçinde)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gülçin Kültür Şahin (Kumbara)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Murat Kılıç (Kumbara)

En İyi Senaryo Ödülü: Ferit Karol (Kumbara)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Hayk Kirakosyan (Gölgeler İçinde)

En İyi Kurgu Ödülü: Fırat Terzioğlu (Gelincik)

Jüri Özel Ödülü: Mavzer (Fatih Özcan)

FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü: Enes Erbay (Mavzer)

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Fatih Özcan (Mavzer)

Uluslarararası Uzun Metraj Film Yarışması

En iyi Uzun Metraj Film Ödülü: Kız Kardeş (Sister / Svea Tsotsorkova)

En İyi Yönetmen Ödülü: Chiara Bellosi (Adliye – Ordinary Justice)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Monika Naydenova (Kız Kardeş – Sister)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Asen Blatechky (Kız Kardeş – Sister)

Jüri Özel Ödülü: Kodokushi (Ensar Altay)

Ulusal ve Uluslararası Kısa Kurmaca ve Belgesel Yarışması

En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film Ödülü: Tapınak (Murat Uğurlu)

En İyi Ulusal Kısa Belgesel Ödülü: Sürgünde Bir Yıl (Malaz Usta)

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülü: İyi Geceler (Good Night / Anthony Nti)

En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Ödülü: Altın Düğmeler (The Golden Buttons / Alex Evstigneev)

Ahmet Uluçay Büyük Ödülü: Nehrin Sessizliği (The Silence of the River / Francesca Canepa)

İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü: Büyük İstanbul Depresyonu (Zeynep Dilan Süren)

Ali Aydın – Müge Büyüktalaş



Banu Sıvacı



Bilal Petek



Cihan Sağlam – Banu Sıvacı – Murat Tolga Şen



Cihan Sağlam – Murat Tolga Şen



Cüneyt Karakuş



Ecem Uzun



Elif Bereketli



Emrah Kılıç



Enes Erbay



Ensar Altay



Erdem Tepegöz



Fatih Özcan



Gülçin Kültür Şahin



İpek Türktan Kaynak



Malaz Usta



Murat Kılıç



Murat Uğurlu



Nazif Tunç



Nefes Polat – Selcen Ergun



Ramin Matin



Senem Bay



Taner Tokgöz – İpek Türktan Kaynak – Ramin Matin – Ecem Uzun – Tarık Tufan



Tarık Tufan



Vuslat Saraçoğlu

