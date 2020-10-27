Pilavüstü Aşk Filminin Çekimleri Başladı

Bülent Terzioğlu’nun yönettiği Pilavüstü Aşk filminin çekimlerine Antalya’da başlandı. Seyircisine eğlendiren bir hikâye sunacak filmin çekimleri, Covid-19’a karşı alınan sıkı tedbirlerle gerçekleşiyor. Film, ünlü bir restoran zincirinin tek varisi olan Elvan Kaşıkçızade ile pilavıyla İstanbul gece tayfası ve taksiciler arasında meşhur olan seyyar pilavcı Rıdvan Merinos’un aynı ortak amaç için yollarının kesişmesi sonucu başlarından geçen olayları anlatıyor.

Basın Bülteni

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