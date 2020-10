Antakya 8. Uluslararası Film Festivali’nin Altın Defne Ödülü Kazananları Açıklandı

Ansam Kültür Derneği tarafından, 16 – 22 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen 8. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin Altın Defne ödülleri açıklandı. 54 ülkeden 430 filmin başvurduğu ve 62 filmin yarıştığı festivalde dünyanın birçok ülkesinden oluşan Jüri üyeleri, ödülleri belirlemede çok titiz davrandı. Jüri başkanı Cem Saçar, “Jüri üyesi arkadaşlarımızla birlikte, defalarca filmlerin puanlarını değerlendirerek ancak nihai sonuçlara varabildik.” dedi. Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film ödülünü Mehmet Uzer ile Oğuzhan Yıldız’ın birlikte yönettiği Rom An adlı film kazandı.

Ödüller

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması:

En İyi Film: Rom An (Mehmet Uzer, Oğuzhan Yıldız)

En İyi Yönetmen: Arvind Pratp (The Reluctant Crime)

En İyi Senaryo: Hu ShaoXing (Song Of Love)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Peng Jun (Song Of Love)

En İyi Erkek Oyuncu: Halit Karaata (Karınca)

En İyi Yardımcı Erkek: Dharmendra Ahirvar (The Reluctant Crime)

En İyi Kadın: Rakhi Mansha (The Reluctant Crime)

En İyi Yardımcı Kadın: Monika Hristova (Shibil)

En İyi Sanat Yönetmeni: Nikola Bozadzhiev (Shibil)

En İyi Müzik: Mehdi Vojdani (Karla)

En İyi Kurgu: Necdet Tok, Nazif Tunç (Karınca)

Jüri Özel Ödülü: Kaanthi (Asok R. Nath)

Seyirci Özel Ödülü: Karla (Ceyhan Kandemir)

Kısa Film Yarışması:

Ulusal Kısa Kurmaca Film

En İyi Film: Gökkuşağı (Seçil Yeşildirek)

Jüri Özel Ödülü: 62-84 Anlaşılmadı Merkez (Timuçin İpekusta)

Uluslararası Kısa Kurmaca Film

En iyi Film: Mother (Val Jashari)

Jüri Özel Ödülü: Room 5 (Nihat Seven)

Uluslararası Kısa Animasyon Film

En İyi Film: Criss Cross (Caroline Hamann, Fritz Penzlin)

Jüri Özel Ödülü: The Chair (Ronnie Cramer)

Uluslararası Kısa Deneysel Film

En İyi Film: Displaced (Alex Mendez Giner)

Jüri Özel Ödülü: Homosocial Dancing (Tsuyoshi Shoji)

Belgesel Film Yarışması:

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Film: Kuyudaki Taş (Gökçin Dokumacı)

Jüri Özel Ödülü: Oyuncakçı: Saklı Yadigarlar (Yağmur Kartal)

Uluslararası Belgesel Yarışması

En İyi Film: Deportation (Fatima Osman, Yunus Pasha)

Jüri Özel Ödülü: Akicita: The Battle Of Standing Rock (Cody Lucich)