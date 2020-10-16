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6. Balkan Panorama Film Festivali Görkemli Açılışıyla Konuklarını Büyüledi

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6. Balkan Panorama Festivali, Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. Festivale Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, festivalin onur konuğu Rade Šerbedžija, yönetmen Sali Saliji Sallini, Hırvat oyuncu İgor Galo, sanatçı ve sinemasever katıldı. Festivalin bir diğer onur konuğu olan Müjde Ar ise Covid-19 tedbirleri nedeniyle festivale katılamadı. Onur konuğu Rade Šerbedžija’ya plaketini Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç verdi.

Erhan Kılıç (Buca Belediye Başkanı) – Rade Šerbedžija –
Sali Saliji Sallini – İgor Galo – Mehmet Güleryüz –
Petar Mihajlovic – Selahattin Yıldız – Murat Tufan

Rade Šerbedžija

Rade Šerbedžija – Erhan Kılıç

Rade Šerbedžija – Sali Saliji Sallini – İgor Galo

Selahattin Yıldız – Mehmet Güleryüz – Murat Tufan – Rıza Akın –
Rade Šerbedžija – Erhan Kılıç – Sali Saliji Sallini – İgor Galo

Konuklar

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