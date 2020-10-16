2. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması

Hezarfen Film Galeri bu yıl, ana sponsoru Konak Belediyesi’nin desteğiyle İzmir’in en değerli alanlarından biri olan Kemeraltı’nın tanıtımı ve bilinirliliğinin artırılması, İzmir’de film üretiminin büyütülmesi, İzmir’in ve özellikle Kemeraltı bölgesinin, Türkiye ve dünya film endüstrisinin önemli lokasyonlarından birine dönüştürülmesi için düzenlenen Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nın ikincisini gerçekleştiriyor. En fazla 15 dakika süreli kısa filmlerin 01 Kasım 2020 tarihine kadar yarışmaya müracaat etmeleri gerekiyor. Yarışmanın birincilik ödülü 10.000, ikincilik ödülü, 5.000, uçüncülük ödülü ise 3.000 TL olarak belirlendi.

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