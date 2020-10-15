Nomadland, 39. İstanbul Film Festivali’nde Filmekimi Galaları Kapsamında İzleyiciyle Buluşuyor

Chloé Zhao’nun yeni filmi Nomadland, 39. İstanbul Film Festivali’nde Filmekimi Galaları kapsamında beyazperdede izleyiciyle buluşuyor. The Rider’ın yönetmeni Chloé Zhao, Amerika’nın batı bölgelerinden şaşırtıcı insan hikâyeleri anlatmaya devam ediyor. Nomadland, Jessica Bruder’in gerçeklerden hareketle kaleme aldığı kitabından uyarlanan, Oscar’lı oyuncu Frances McDormand’ın performansıyla dikkat çeken bir yol filmi.
- Basın Bülteni
- Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.