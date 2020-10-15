Scott Beck ile Bryan Woods’un yönettiği ve Katie Stevens, Will Brittain, Lauryn Alisa McClain ile Shazi Raja’nın oynadığı Kabus Evi (Haunt), 30 Ekim 2020’de CJ Entertainment dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Cadılar Bayramı gecesi, üniversiteli bir grup arkadaş, hayatlarının en büyük korkularıyla yüzleşeceklerini iddia eden bir korku evine gider. Evin girişinde kendilerini karşılayan palyaço maskeli bir adama telefonlarını teslim edip içeri girerler. Odaları tek tek gezmeye başladıklarında ise onları bekleyenin sıradan bir korku evi olmadığını korkunç bir şekilde fark ederler. Çünkü bu evde kabuslar, aslında gerçektir.