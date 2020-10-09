Pandeminin İlk Galasını Aile Hükümeti Gerçekleştirdi

Başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın paylaştığı Aile Hükümeti adlı komedi filminin galası 08 Ekim 2020 Perşembe günü Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi. Aslıhan Malbora’nın şu sıralar yer aldığı projenin şehir dışında olması sebebiyle katılamadığı gecede, oyuncular kırmızı halıda basına poz verdi. Galaya, Esra Sönmezer, Uğur Arslan, Yunus Emre Özden, Aşkım Burçe Tünay, Elif Yıldırım Gören gibi isimler katıldı.

Basın Bülteni

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Alper Saldıran – Mehmet Yıldırım – Nail Kırmızıgül



Esra Sönmezer



Uğur Arslan



Yunus Emre Özden – Aşkım Burçe Tünay



Yunus Emre Özden – Elif Yıldırım – Mehmet Yıldırım



Yunus Emre Özden – Mehmet Yıldırım

