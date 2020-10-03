TRT Ortak Yapımları Dünya Sinemasına Damga Vuruyor

TRT ortak yapımları dünyanın en önemli film festivallerinde başarı elde etmeye devam ediyor. TRT ortak yapımlarından Af, 33. Tokyo Film Festivali’nde yarışırken, Quo Vadis, Aida? filmi Bosna Hersek’in Oscar adayı oldu. İki Şafak Arasında filmi ise 68. San Sebastian Film Festivali’ndeki büyük ödülün sahibi oldu. 93. Akademi Ödülleri’nde Uluslararası En İyi Film kategorisinde Bosna Hersek’i temsil edecek Quo Vadis, Aida? dünya prömiyerini Eylül ayında Venedik Film Festivali’nde yapmıştı. İki Şafak Arasında, San Sebastian’da 5 filmin yarıştığı bölümde Work in Progress Industry Europa ve Work in Progress Europa ödüllerini almaya hak kazandı.

Basın Bülteni

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