Emre Akay’ın Av Filmi Rejkjavik’te

Emre Akay’ın Av filmi, Neuchâtel, London FrightFest, Slash Vienna ve Lisbon MotelX gibi tür festivallerinin ardından yolculuğunu ünlü Rejkjavik Film Festivali’yle sürdürüyor. Av, Ekim ayında Almanya’daki Osnabrück Fetivali’nde gösterilecek ve ardından Amerika’daki beş ayrı film festivalini çevrimiçi platformda buluşturan Nightstream’de Kuzey Amerika prömiyerini gerçekleştirecek. Kendisini öldürmek isteyen ailesinden kaçarken, avcıya dönüşen Ayşe’nin gerilim dolu hikâyesini anlatan film, sert ve katıksız tarzının yanı sıra doğal mekânlarıyla da dikkat çekiyor. Av’ın Türkiye prömiyeri için, pandemi sürecinden dolayı henüz bir tarih belirtilmiyor.

Basın Bülteni

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