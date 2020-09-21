Maddenin Halleri, Türkiye’de İlk Kez Altın Portakal’da

Ödüllü filmlerinin yanı sıra sanal gerçeklik projeleriyle tanıdığımız yönetmen ve sanatçı Deniz Tortum’un son filmi Maddenin Halleri, Türkiye’de ilk kez 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde izleyici karşısına çıkıyor. “Yenilikçi ve benzersiz bir şiirsel deneme” sözleriyle tanıtılan belgesel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki gündelik hayata göz atıyor ve sağlık çalışanlarının hastane çatısı altında olan bitenle başa çıkabilme yetilerini izliyor.

Basın Bülteni

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