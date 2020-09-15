Nil’de Ölüm Filminin Yönetmen ve Başrol Oyuncuları, Agatha Christie’nin 130. Doğum Gününü Kutluyor

Bugün polisiye edebiyatın önemli temsilcisi Agatha Christie’nin 130. doğum günü. 15 Eylül 1890 tarihinde doğan Christie, hayatı ve eserleriyle anılıyor. Ekim ayında girecek Nil’de Ölüm, Christie’nin eserinden uyarlanmış, sofistike atmosferiyle öne çıkan bir gerilim filmi. Merakla beklenen filmin yönetmeni Kenneth Branagh ve başrol oyuncuları, yazarın 130. doğum gününe özel, güzel bir kutlama mesajı hazırladı.

Basın Bülteni

Kutlama mesajını izlemek için tıklayınız.

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