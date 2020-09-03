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27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

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Bu yıl, pandemi kurallarına uygun olarak 14 – 20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı. Beş yapımın, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çektiği festivalde iki filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan yapımlardan Anıl Gelberi’nin Plaza, Barış Hancıoğulları’nın Yeniden Leyla, Ercan Kesal’ın Nasipse Adayız, Hacı Orman’ın Körleşme ve Umut Evirgen’in Ben Bir Denizim filmleri, yönetmenlerin ilk filmi olma özelliğini taşıyor.


Ulusal Yarışma Filmleri

Ben Bir Denizim
Bilmemek
Ceviz Ağacı
Körleşme
Kuyudaki Taş
Mavzer
Nasipse Adayız
Plaza
Topal Şükran’ın Maceraları
Yeniden Leyla

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