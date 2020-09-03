27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Bu yıl, pandemi kurallarına uygun olarak 14 – 20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı. Beş yapımın, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çektiği festivalde iki filmin dünya prömiyeri, birinin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan yapımlardan Anıl Gelberi’nin Plaza, Barış Hancıoğulları’nın Yeniden Leyla, Ercan Kesal’ın Nasipse Adayız, Hacı Orman’ın Körleşme ve Umut Evirgen’in Ben Bir Denizim filmleri, yönetmenlerin ilk filmi olma özelliğini taşıyor.

Basın Bülteni

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Ulusal Yarışma Filmleri



Ben Bir Denizim

Bilmemek

Ceviz Ağacı

Körleşme

Kuyudaki Taş

Mavzer

Nasipse Adayız

Plaza

Topal Şükran’ın Maceraları

Yeniden Leyla

Logolar

