Bu Zamanın En Komik Filmi Mümessil Geliyor

Komedi türündeki Mümessil filminin basın toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. 4.5 milyon liralık bütçesiyle dikkat çeken filmin çekimlerine Ağustos ayında Erzurum’da başlanacak ve yörenin doğal güzellikleri bir kez daha beyazperdeye yansıyacak. Youtube’da anlattığı hikâyeler ile Erzurum’da, tüm Türkiye’de ve dünyada milyonlarca izleyicinin kahkahalarla izlediği, “Meddah Komedyen” olarak tanınan Burak Bozdağ’ın başrolünde oynayacağı filmi Servet Aksoy yönetecek.

Basın Bülteni

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