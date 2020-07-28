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Ankara’da 15 Kısa Film Yarışacak

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31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmler de belli oldu. Akademisyen Andreas Treske, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler’den oluşan yarışma jürisi, bir filme 10 bin TL değerinde En İyi Kısa Film Ödülü’nü verecek. İzleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullarda ve Covid-19 tedbirlerinin alınacağı salonlarda yapılacak gösterimler, % 50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması Filmleri

Ağır Yük (Bare Giran)

Akvaryum

Çamaşırsuyu

Dönüş (Veger)

Evde Yok (As If I Never Existed) (Murat Emir Eren)
İklim Değişimi

İyi Yemek Öldürür

Meryem Ana

Münhasır

Servis (Ramazan Kılıç)
Sus (Huşbe)

Topanga

Tor

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye

Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi

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