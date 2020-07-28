Ankara’da 15 Kısa Film Yarışacak

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmler de belli oldu. Akademisyen Andreas Treske, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Şenay Gürler’den oluşan yarışma jürisi, bir filme 10 bin TL değerinde En İyi Kısa Film Ödülü’nü verecek. İzleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullarda ve Covid-19 tedbirlerinin alınacağı salonlarda yapılacak gösterimler, % 50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleşecek.

Basın Bülteni

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Ulusal Kısa Film Yarışması Filmleri

Ağır Yük (Bare Giran)



Akvaryum



Çamaşırsuyu



Dönüş (Veger)



Evde Yok (As If I Never Existed) (Murat Emir Eren)

İklim Değişimi



İyi Yemek Öldürür



Meryem Ana



Münhasır



Servis (Ramazan Kılıç)

Sus (Huşbe)



Topanga



Tor



Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye



Yasemin Adında Bir Salon Bitkisi

