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39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

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39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni, 28 Temmuz Salı gecesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapıldı. Ödül gecesinde Altın Lale En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel, Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu, Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Kurgu ve Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Törende Ulusal Kısa Film Yarışması ile Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü de açıklandı.

Altın Lale En İyi Film – Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal
Selen Uçer – Ece Dizdar – Emrah Kolukısa –
Mahmut Fazıl Coşkun – Tayfur Aydın

Onat Kutlar anısına Jüri Özel – Bina / Orçun Behram
Emine Emel Balcı – Orçun Behram – Halil İbrahim Çalık

En İyi Yönetmen – Ercan Kesal (Nasipse Adayız)
Tuğrul Ağırbaş – Ercan Kesal – Hakan Bıçakçı

En İyi Senaryo – Ümit Ünal (Aşk, Büyü vs.)
En İyi Kadın Oyuncu – Selen Uçer & Ece Dizdar (Aşk, Büyü vs.)
Selen Uçer – Metin Akpınar – Ece Dizdar

En İyi Erkek Oyuncu – Fatih Al (Körleşme)
Sevil Demirci – Fatih Al

En İyi Görüntü Yönetmeni – Engin Özkaya (Bina)
Deniz Eyüboğlu Aydın – Engin Özkaya

En İyi Kurgu – Ali Aga (Nasipse Adayız)
Ali Ağa – Özgür Emre Yıldırım

En İyi Özgün Müzik – Can Demirci (Bina)
Fipresci – Nasipse Adayız / Ercan Kesal
Ercan Kesal – Esin Küçüktepepınar

Seyfi Teoman En İyi İlk Film – Bina / Orçun Behram
Berk Hakman – Orçun Behram

En İyi Kısa Film – Siyah Güneş / Arda Çiltepe
Boran Kuzum – Gökalp Gönen – Arda Çiltepe

Kısa Film Mansiyon – Ahtapot / Engin Erden
Gökalp Gönen – Boran Kuzum – Engin Erden

Kaan Müjdeci – Selen Uçer

Kerem Ayan

Orçun Behram – Ahmet Kenan Bilgiç

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