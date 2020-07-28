39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni, 28 Temmuz Salı gecesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde yapıldı. Ödül gecesinde Altın Lale En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra, Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Yönetmen, Jüri Özel, Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu, Senaryo, Görüntü Yönetmeni, Kurgu ve Özgün Müzik ödülleri takdim edildi. Törende Ulusal Kısa Film Yarışması ile Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü de açıklandı.

Basın Bülteni

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Altın Lale En İyi Film – Aşk, Büyü vs. / Ümit Ünal

Selen Uçer – Ece Dizdar – Emrah Kolukısa –

Mahmut Fazıl Coşkun – Tayfur Aydın



Onat Kutlar anısına Jüri Özel – Bina / Orçun Behram

Emine Emel Balcı – Orçun Behram – Halil İbrahim Çalık



En İyi Yönetmen – Ercan Kesal (Nasipse Adayız)

Tuğrul Ağırbaş – Ercan Kesal – Hakan Bıçakçı



En İyi Senaryo – Ümit Ünal (Aşk, Büyü vs.)

En İyi Kadın Oyuncu – Selen Uçer & Ece Dizdar (Aşk, Büyü vs.)

Selen Uçer – Metin Akpınar – Ece Dizdar



En İyi Erkek Oyuncu – Fatih Al (Körleşme)

Sevil Demirci – Fatih Al



En İyi Görüntü Yönetmeni – Engin Özkaya (Bina)

Deniz Eyüboğlu Aydın – Engin Özkaya



En İyi Kurgu – Ali Aga (Nasipse Adayız)

Ali Ağa – Özgür Emre Yıldırım



En İyi Özgün Müzik – Can Demirci (Bina)

Fipresci – Nasipse Adayız / Ercan Kesal

Ercan Kesal – Esin Küçüktepepınar



Seyfi Teoman En İyi İlk Film – Bina / Orçun Behram

Berk Hakman – Orçun Behram



En İyi Kısa Film – Siyah Güneş / Arda Çiltepe

Boran Kuzum – Gökalp Gönen – Arda Çiltepe



Kısa Film Mansiyon – Ahtapot / Engin Erden

Gökalp Gönen – Boran Kuzum – Engin Erden



Kaan Müjdeci – Selen Uçer



Kerem Ayan



Orçun Behram – Ahmet Kenan Bilgiç

