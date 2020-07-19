Sinema Plajda, İstanbul’un Tek Plaj Sineması Kilyos’ta Açıldı

11 yıldır Kilyos’ta, 6 bin kişilik şezlong kapasitesi, 1.200 m2 teras bölümü, 600 kişilik restoranı, 500 m2 beach kafesi ve Kite Surf Okulu ile ziyaretçilerini ağırlayan Tirmata Beach, yaz gecelerine film izleme keyfini de ekliyor. Dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeler ve maskelerle şekillenen hayatımızda Tirmata Beach, 600 kişi kapasiteli İstanbul’un tek plaj sinemasıyla yaz aylarına renk getiriyor.

Tirmata Beach Programındaki Filmler

7. Koğuştaki Mucize

Ayla

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Müslüm Baba

Tirmata Beach



Tirmata Beach Yazlık Sineması

