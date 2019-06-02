Geçmiş Olsun’dan Kahkaha Dolu Fragman Yayınlandı

Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın, üstlendiği, Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier ve Suzan Aksoy’un kadrosunda yer aldığı komedi filmi Geçmiş Olsun’un beklenen fragmanı yayınlandı. Kahkaha tufanı Geçmiş Olsun, 28 Haziran’da vizyona giriyor. İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallede yaşayanların hayatlarının bir anda nasıl değiştiğini güçlü bir mizah diliyle anlatan Geçmiş Olsun’un fragmanı izleyenleri kahkahaya boğdu. Filmin fragmanı ile birlikte beklenen afişi de yayınlandı. Berkcan Okar imzası taşıyan afişin fotoğrafları Fethi Karaduman tarafından çekildi.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.