Cemil Şov Başlıyor

Yapımcılığını Sarhan Projects’in üstlendiği Cemil Şov sinema filminin çekimlerine Haziran ayında başlanıyor. Ünlü olmanın karanlık cazibesine odaklanan filmde, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun trajikomik hikâyesi anlatılıyor. Cemil Şov’un yönetmenliğini aynı zamanda filmin senaristi ve yapımcısı da olan Barış Sarhan üstleniyor. Filmin görüntü yönetmeni koltuğunda ise sinema dünyasının bol ödüllü ismi olan Soykut Turan gibi deneyimli bir yetenek oturuyor. Cemil Şov’un başrollerinde Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy ve Cezmi Baskın, Başar Alemdar ve Sennur Nogaylar oynuyor.

Basın Bülteni

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