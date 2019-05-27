2. Sinema Arama Konferansı

TÜRSAK Vakfı geçtiğimiz günlerde tüm sektöre bir çağrı yaparak, Türkiye sinema sektörünün ihtiyaçlarını anlamak üzere Bahçeşehir Üniversitesi ile beraber geniş bir arama konferansı düzenlemişti. Bahçeşehir Üniversitesi’nin hazırladığı rapora göre dört ana başlık belirlendi. Şimdi de çözüm ve eylem önerilerinin toplanacağı daha küçük dört ayrı oturum düzenlenmesi planlandı. Bu oturumlardan çıkan sonuçlar da yine Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ayrı ayrı rapor haline getirilerek sektör ve ilgili kurumlar ile paylaşılabilir hale gelecek.

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