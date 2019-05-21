Yavuz Özkan’ı Kaybettik

Sinemamızın tanınmış yapımcı, senarist ve yönetmenlerinden Yavuz Özkan, 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü (bugün) hayatını kaybetti. 1970 yılında kısa filmler çekerek filmcilik sektörüne giren Özkan, 1995 yılında Z-1 Film Atölyesi’ni kurdu; sinemacılar, akademisyenler, felsefeciler ve edebiyatçılardan oluşan kadrosuyla parasız sinema eğitimi verdi. Yönetmenliğini yaptığı Maden, Umut Yarına Kaldı, Demiryol, Ateş Üstünde Yürümek, İlkbahar Sonbahar, Yağmur Kaçakları, Büyük Yalnızlık, Filim Bitti, İki Kadın, Yengeç Sepeti gibi filmleriyle hatırlanan Özkan’ın cenazesi, 24 Mayıs 2019 Cuma günü toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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