Uğur Kıvılcım’ı Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Uğur Kıvılcım, 27 Kasım 2018 Salı günü (bugün) hayatını kaybetti. 15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul’da doğan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıkan sanatçının rol aldığı sinema filmleri arasında Kadın Değil Baş Belası, Güllü, Bülbül Yuvası, Gelin Çiçeği, Adsız Cengaver gibi filmler var. Uğur Kıvılcım’ın cenazesi, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Valide Sultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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