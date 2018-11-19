Çirkin Kral Efsanesi, 7 Yılda Tamamlandı

20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin Türk Sineması seçkisinde yer alan Çirkin Kral Efsanesi filminin festivaldeki gösterimi gerçekleştirildi. Gösterimin ardından filmin senaristi ve Hüseyin Tabak ile yazar Tahir Yüksel’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Sinemamızın efsanelerinden Yılmaz Güney’e saygı duruşu niteliğindeki Çirkin Kral’ın Efsanesi ailesi, çalışma arkadaşları ve dostlarıyla yapılan röportajlarla sanatçının sanat anlayışı ve zorlu hayatına eğiliyor.

Basın Bülteni

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Hüseyin Tabak

