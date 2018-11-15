SinemaDansAnkara 2018 Uluslararası Dans Filmleri Festivali

Türkiye’deki genç sanatçılara platform oluşturmak ve dünyadan en güncel dans filmlerini Türkiye’deki sanat tutkunlarına ulaştırmak amacıyla düzenlenen SinemaDansAnkara2018 Uluslararası Dans Film Festivali, 22 – 26 Kasım 2018 tarihleri arasında, Goethe – Institut Ankara’da 5. kez düzenleniyor. Sanat yönetmenliğini misafir akademisyen Mehmet Şafak Türkel’in üstlendiği festivalde, başta Almanya, Hollanda, Italya, İspanya, Yunanistan olmak üzere, 16 ülkeden filmler izleyiciyle buluşuyor. SinemaDansAnkara2018 Uluslararası Dans Film Festivali’nin bu yılki ana teması Disiplinlerarası Etkileşim ve Dijitalleşme olarak belirlendi.

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