Midyeci ve Çiğ Köfteci Karşı Karşıya

Hedefim Sensin filminde başları beladan kurtulmayan Zekeriya Taştan ve Yarım Hasan kendilerini çöp kutusunda buldu. İki ünlü ismin midyecilerden yedikleri dayak sonrası çöp kutusundaki halleri çok güldürecek. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmin başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu, Erkan Can paylaşıyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği Hedefim Sensin, 30 Kasım’da vizyona giriyor.

Basın Bülteni

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