Benim Adım Osssman Hem Güldürdü Hem Ağlattı

Kadrosunda otuza yakın ünlü ismi buluşturan, başrollerinde Sedat Kapurtu, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan’ın yer aldığı Benim Adım Osssman filminin özel gösterimi yapıldı. Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleşen gösterime oyuncuların yanı sıra, birçok ünlü isim katıldı. Gösterim öncesi basının sorularını yanıtlayan Sedat Kapurtu “Hayalimi gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her şeyiyle içime sinen bir film oldu.” dedi.

Basın Bülteni

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Ahmet Fatih Uçan – Sedat Kapurtu – Metin Yıldız



Sedat Kapurtu

