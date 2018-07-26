Çakallarla Dans 5’in Yönetmeni Murat Şeker, İlk Kez Oyuncu Olarak Kamera Karşısına Geçti

Bugüne kadar senaryosunu yazdığı ve yönetmenliği yaptığı filmlerinin bazılarında konuk oyuncu olan Murat Şeker, ilk kez Çakallarla Dans 5′te, Komiser Murat rolüyle oyunculuk performansını da gösterecek. Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı Çakallarla Dans 5′te komiser Murat rolüyle perdeye gelecek olan Murat Şeker’in sahnelerinde, haber spikeri Gülay Özdem ile internet fenomeni Halil İbrahim Göker de oynadı..

Basın Bülteni

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