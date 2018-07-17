Kaan Müjdeci’ye Türkiye ve Japonya’dan Sonra Almanya’dan da İki Büyük Destek

İlk filmi Sivas ile dünya çapında birçok ödüle layık görülenyönetmen Kaan Müjdeci’nin, senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstleneceği ikinci filmi Iguana Tokyo ile ilgili de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Sonbaharda çekimleri başlayacak olan, başrollerinden birinde Marcello Mastroianni ve Catherine Deneuve’ün ortak kızları, Chiara Mastroianni’nin oynayacağı filme, uluslararası film endüstrisine katkı sağlamayı amaçlayan iki Alman kuruluşundan destek geldi. Iguana Tokyo’ya ilk destek 2004 yılında kurulan Medienboard’dan gelirken, ikinci destek 1998 yılından itibaren birçok yapıma güçlü katkıları bulunan BKM Film fonundan geldi.

Basın Bülteni

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