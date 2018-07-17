Açık Havada Sinema Keyfi Devam Ediyor

Bir yaz klasiği haline gelen açık havada sinema keyfi, bu yıl da devam ediyor. Çocukların da unutulmadığı yaz gecelerini renklendiren gösterimlerde 25 Temmuz Çarşamba akşamı Akmerkez Üçgen Teras’ta Coco izleyiciyle buluşacak. Haftanın tüm stresini atmak isteyen sinemaseverler içinse 27 Temmuz Cuma günü, Akbatı’da Aile Arasında, Akasya’da da yine hem çocukların hem de büyüklerin severek izleyecekleri Ayı Paddington 2 gösterilecek. Açık hava sinema geceleri Akmerkez’de her Çarşamba, Akasya’da ise her Cuma devam edecek. Akbatı’da ise Cuma yetişkinler, Cumartesi ise minik misafirler sezonun öne çıkan filmlerini ücretsiz izleyecek.

Gösterilecek Filmler

Aile Arasında

Ayı Paddington 2

Coco