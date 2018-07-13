İzzet Yasar’ı Kaybettik

Yönetmen Seçkin Yasar’ın kardeşi, şair, yazar, senarist İzzet Yasar, 13 Temmuz 2018 Cuma günü (bugün) hayatını kaybetti. 1951 yılında İstanbul’da doğan Yasar, çeşitli kurumlarda metin yazarlığı yaptı. Tekerleme adlı filmin senaryosunu yazan İzzet Yasar, kardeşi Seçkin Yasar ve Nedim Gürsel’le birlikte ise Sevgilim İstanbul adlı filmin senaryosuna katkıda bulunmuş, Sarı Tebessüm adlı filmin de diyaloglarını yazmıştı. Cenazesi 13 Temmuz Cuma günü (bugün) Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecek merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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