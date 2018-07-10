Çakallarla Dans 5, Okuma Provaları Yapıldı

Çakallarla Dans’ın fenomen haline gelen karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu, Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak, dizinin yeni filmi Çakallarla Dans 5 okuma provasında buluştu. Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in birlikte yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filminin vizyon tarihi 09 Kasım 2018 olarak planlanıyor.

Basın Bülteni

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