Selahattin Fırat’ı Kaybettik

Sinemamızın usta karakter oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Selahattin Fırat, 03 Haziran 2017 Pazar günü (bugün) hayatını kaybetti. Üç Kağıtçı, Bir Pazar Günü, Gazap Rüzgarı, Yedi Bela Hüsnü, Bataklıkta Bir Gül, Güneşin Tutulduğu Gün, Kılıbık, Ferman, Atla Gel Şaban, Zavallılar, Kurbağalar, Yanlış Numara, Yaz Bitti, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Halkalı Köle, Milyarder, Umutsuzlar, Gramafon Avrat, On Kadın, Öğretmen, gibi filmleriyle hatırlanan sanatçının cenazesi, 03 Haziran 2017 Pazar günü (bugün) Şişli Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Kavaklı Gürpınar Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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