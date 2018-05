Mark Cullen’in yönettiği ve Bruce Willis, Jason Momoa, John Goodman ile Thomas Middleditch’in oynadığı Los Angeles’ta Gizli Görev (Once Upon a Time in Venice), 22 Haziran 2018’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Los Angeles’ta yaşayan Steve Ford özel bir dedektiftir. Köpeği Buddy, bir çete tarafından çalındığında profesyonel ve özel dünyası birbiriyle çatışır. Steve, Buddy’yi geri almak için, mecburen başka bir çeteye yardım etmek zorundayken, iki tefeci kardeş de O’nun peşindedir. Bir köpeğin, bir insanın en iyi arkadaşı olduğu söylenir. Steve, köpeğine kavuşmak için bir insanın neler yapabileceğini göstermeye kesin kararlıdır.

