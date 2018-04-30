05 – 17 Mayıs 2018 tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak. Festivalde bir Masterclass düzenleyecek olan Ebru Ceylan ve son filmi Ahlat Ağacı ile 71. Cannes Film Festivali’nde yarışacak Nuri Bilge Ceylan, Cannes öncesi Barselona Türk Filmleri Festivali’nin konukları olacaklar. Filmoteca de Catalunya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, Evci Film organizasyonunda Barselona Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla düzenleniyor. Festival alanı Filmoteca, sinema, kütüphane, kafe, müze ve geniş sergi sahasıyla bölgenin önemli kültür merkezleri arasında bulunuyor.
Gösterilecek Filmler
Ana Yurdu
Daha
Kalandar Soğuğu
Misafir
Rüzgarda Salınan Niüfer
Saklı
Sarı Sıcak
Sarmaşık