05 – 17 Mayıs 2018 tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak. Festivalde bir Masterclass düzenleyecek olan Ebru Ceylan ve son filmi Ahlat Ağacı ile 71. Cannes Film Festivali’nde yarışacak Nuri Bilge Ceylan, Cannes öncesi Barselona Türk Filmleri Festivali’nin konukları olacaklar. Filmoteca de Catalunya’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, Evci Film organizasyonunda Barselona Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla düzenleniyor. Festival alanı Filmoteca, sinema, kütüphane, kafe, müze ve geniş sergi sahasıyla bölgenin önemli kültür merkezleri arasında bulunuyor.

Gösterilecek Filmler

Ana Yurdu

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Kalandar Soğuğu

Misafir

Rüzgarda Salınan Niüfer

Saklı

Sarı Sıcak

Sarmaşık

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