Tülin Korman’ı Kaybettik

Türk Sanat Müziğinin ünlü ses sanatçılarından Tülin Korman, 14 Nisan 2018 Cumartesi günü hayatını kaybetti. 1951 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı sınavlarına giren Korman, eğitimi boyunca Münir Nurettin Selçuk’un asistanlığını yaptı. Madam Rosenthal’dan Batı Müziği dersi de alan sanatçı radyoda ilk olarak Batı Müziği icra etmeye başladı, daha sonra öneri üzerine Türk Sanat Müziğine yöneldi. 1967’ye dek solo ve koro programlarda sanatını icra etti. İhsan Tomaç’ın yönettiği Çileli Bülbül adlı sinema filmine de söylediği şarkılarla katkıda bulunan merhume’ye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

İlgili