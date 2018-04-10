Can Feda, Güney’i Fethetti, Adana Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’i Kucakladı

Antep’in ardından Adana’ya geçen Can Feda filminin başrol oyuncuları Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’e yoğun ilgi gösterildi. Adanalılar M1 Adana AVM’ye adeta akın etti. Dinmeyen çığlıklar arasında seslerini bile duyurmakta zorluk çeken oyuncular Adanalılara teşekkür etti. Adana oyuncuları kucakladı, oyuncular da Adanalıları! Özçivit ve Bürsin sevenleriyle uzun uzun fotoğraf çektirdi. Oyuncular, filmi coşkulu Adanalılarla birlikte izledi. Sevenlerin mutluluk çığlıkları ve alkışlarıyla başlayan film gözyaşlarıyla bitti. Türk askerinin yüreklere dokunan hikâyesini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin’le birlikte izleyen Adanalılar filmin finalinde oyuncuları alkışa boğdu.

Basın Bülteni

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