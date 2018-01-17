Sevenleriyle Beyazperdede Buluşacak

Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın başrollerini paylaştığı romantik türdeki Elim Sende filminde Tuğba Özay da yer alıyor. Şubat ayında vizyona girecek filmin yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Tuğba Özay’ın yanı sıra Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Cüneyt Tek, Tayfun Sav, Seda Aktuğlu, Destina Su Çare Ramazan Cabalar, Erkan Çelik gibi isimler ve usta oyuncu Eşref Kolçak bulunuyor. Mankenliğe 1994 yılında başlayan Tuğba Özay, 1995 Miss Model Of The World Yarışması’nda ikinci seçildi. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Sonradan Görmeler, Aynalı Tahir, Çiçek Taksi dizilerinde oynadı.

Basın Bülteni

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