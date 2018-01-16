Ali Vatansever ve Selin Tezcan ile Fikirden Perdeye: Yönetmen Yapımcı İşbirliğiyle Film Yapım Süreci Atölyesi 23 Ocak’ta Toy İstanbul’da Başlıyor

Yapımcı – yönetmen Ali Vatansever ile yapımcı Selin Tezcan’ın düzenlediği Fikirden Perdeye: Yönetmen Yapımcı İşbirliğiyle Film Yapım Süreci başlıklı atölye, 23 Ocak’ta TOY İstanbul’da başlıyor. Bir filmin yapım serüveninin ele alınacağı atölye, 16 hafta boyunca haftada 2 gün gerçekleşecek. Film çekmek, yönetmenin düş gücüne bağımlı olduğu kadar yapımcının gerekli bütün bileşenleri bir araya getirmesine ihtiyaç duyan zorlu bir süreç. Ali Vatansever ve Selin Tezcan’ın birlikte düzenlediği atölye bir filmin, fikirden senaryoya, çekimden dağıtım ve pazarlama aşamalarına kadar olan bütün yapım serüvenini yaratıcı bir yönetmen – yapımcı işbirliğiyle ele almayı amaçlıyor.

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Ali Vatansever / Selin Tezcan

