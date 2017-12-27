Ölümlü Dünya’ya Geri Sayım Başladı, Mermer Ailesi Geliyor

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım’ın paylaştığı, yılın iddialı komedi ve aksiyon filmi Ölümlü Dünya, 26 Ocak’ta seyircisiyle buluşmak için geri sayıma başladı. Yönetmenliğini Ali Atay’ın, senaryosunu Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel’in kaleme aldığı film ezber bozan hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekecek.

Basın Bülteni

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