Bordo Bereliler Afrin Filminin Çekimlerine İnegöl’de Başlandı

Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli asker operasyonlarını konu alan Bordo Bereliler Afrin adlı filmin çekimleri İnegöl ilçesinde başladı. Erhan Baytimur’un yönettiği filmin basın toplantısı 26 Aralık Salı günü Bursa Almira Hotel’de filmin oyuncularından Cenk Ertan, Sedat Mert, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Emel Dede, Ozan Güler, Oğuz Yağcı, Kübra Dilara Çelen, Engin Kuyucu, Gencer Güvercin, Mehmet Dindar ve Erol Yaman’ın katılımıyla gerçekleşti.
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