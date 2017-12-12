Kemal Uzun’u Kaybettik

Yönetmen, oyuncu ve sinema programı yapımcısı Kemal Uzun, 11 Aralık 2017 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Felekten Bir Gün, Afife Jale, Cumhuriyet Kadınları, Eylül Tanıkları, Vay Arkadaş, Günce, Biz Bir Dolaşalım, Ankara Yazı gibi sinema filmlerini yöneten Uzun, Ya Ya Ya Şa Şa Şa, Hababam Sınıfı Güle Güle ve Toprağın Teri adlı filmlerde oyuncu olarak rol almış, Kamera Arkası adında sinema programı hazırlamıştı. Uzun’un cenazesi, 12 Aralık 2017 Salı günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip 13 Aralık 2017 Çarşamba günü, Gönen Gündoğan Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.