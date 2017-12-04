Tüm Türkiye Bu Hafta Sonu Aile Arasında Güldü İlk Üç Gün 505 Bin Kişi İzledi

01 Aralık Cuma günü vizyona giren Aile Arasında sinemaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Ayta Sözeri, Su Kutlu, Derya Karadaş, Fatih Artman, Deniz Hamzaoğlu, Devin Özgür Çınar, Erdal Cindoruk ve Arif Erkin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, vizyona girdiği ilk hafta sonu yüzleri güldürdü. Gişe rakamlarına göre filmi ilk üç gün 505 bin kişi izledi. Ailece izlenebilecek Türk filmleri arasında yer alan Aile Arasında’yı izleyen sinemaseverler sosyal medyadan yazdıkları yorumlarla filmi çok beğendiklerini dile getirdi.

Basın Bülteni

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