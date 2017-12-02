Randevu İstanbul, Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası ve 2 Yaka Yarım Aşk Filmlerini Ağırladı

20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin ilk gününde Özel Gösterimler bölümünde, Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası ve 2 Yaka Yarım Aşk filmleri gösterildi. Gösterimler sonrası yapılan söyleşiye Rudolf Nureyev: Düşlerin Adası filminin yapımcısı Nurdan Tümbek Tekeoğlu, filmin oyuncularından ve yapımcısı Yasemin Pirinçcioğlu ile 2 Yaka Yarım Aşk filmin oyuncularından Selda Alkor, Yağmur Damcıoğlu, Zafer Kayaokay ile Deniz Doğa Tegün katıldı.
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Orhan Tekeoğlu – Selda Alkor –
Nurdan Tümbek Tekeoğlu – Zafer Kayaokay