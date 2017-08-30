Seyyah olup şu alemi gezerken, sağda, solda, kırda, bayırda, köyde, şehirde gördüğümüz, terkedilmiş, yıkılmış, çökmüş binalar nedense sadibey.com’u tarif edilmez kederlere gark eder. İsmi lâzım değil sitenin müellifi yeni bir köşe icat etti ve adını Sadi Bey’in Viraneleri koydu. Yeni eklenen viraneleri:
Mimar Sinan Caddesi, Ortahisar, Trabzon;
Şehit Üsteğmen Songur Caddesi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti;
Demirciler Caddesi, Altındağ, Ankara;
Cumhuriyet Caddesi, Keban, Elazığ.
Sadi Bey’in Viraneleri
Seyyah olup şu alemi gezerken, sağda, solda, kırda, bayırda, köyde, şehirde gördüğümüz, terkedilmiş, yıkılmış, çökmüş binalar nedense sadibey.com’u tarif edilmez kederlere gark eder. İsmi lâzım değil sitenin müellifi yeni bir köşe icat etti ve adını Sadi Bey’in Viraneleri koydu. Yeni eklenen viraneleri: