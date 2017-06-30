Eric Summer’ın yönettiği ve Elle Fanning, Dane DeHaan, Carly Rae Jepsen ile Maddie Ziegler’ın seslendirdiği animasyon film Balerin ve Afacan Mucit (Ballerina), 04 Ağustos 2017’de Mars dağıtım dağıtımıyla D Productions tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yer, Fransa’nın başkenti ünlü Paris şehri. İki samimi arkadaş hayallerini gerçekleştirmek için yetimhaneden kaçarlar. Sophie’nin en büyük tutkusu iyi bir dansçı olmaktır. Victor ise mucit olmanın hayallerini kurmaktadır. İki arkadaş, filmde hem büyüklere hem de küçüklere asla hayallerinden vazgeçmemelerini söylerken, dostluğun insan hayatındaki önemine de dikkat çekiyor.